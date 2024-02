Uomini e Donne | Arianna Cirrincione racconta il parto e svela se Andrea Cerioli ha assistito al momento della nascita di Allegra

Nella puntata di Uomini e Donne , in onda oggi su Canale5, il trono classico di Ida Platano vede una lite con Sergio e un inaspettato ritorno di un ... ()

In occasione del loro primo San Valentino dopo l'uscita da Uomini e Donne , Roberta Di Padua ha pubblicato una romantica dedica per Alessandro ... (comingsoon)

Non siete riuscite a vedere la puntata di oggi 14 Febbraio di Uomini e Donne su Canale 5 e volete quindi ri vedere la replica in televisione oppure ... (tutto.tv)

Uomini e Donne - parla un'ex dama : Roberta e Alessandro? Spero di non rivederli più nel parterre

Un ex volto del trono over di Uomini e Donne, ha parlato di Alessandro Vicinanza, con cui ha avuto un breve frequentazione. (comingsoon)