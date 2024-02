Uomini e Donne anticipazioni oggi | Ernesto vicino a Roberta de Santi Scatterà il bacio?

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il popolare dating show “”, condotto dalla carismatica Maria De Filippi, torna, mercoledì 14 febbraio 2024, con un episodio carico di emozioni e colpi di scena. La puntata, in onda su Canale 5 alle 14:45, unisce i troni classico e over, regalando al pubblico un mix irresistibile di amore e intrighi.12-16 febbraio: Mario Cusitore lascerà il programmaTrono Classico: Ida Platano pronta a prendere la sua decisione Nel prossimo episodio del Trono Classico, tutti gli occhi saranno puntati su Ida Platano, chiamata ad affrontare una decisione cruciale. Una nuova segnalazione su Mario Cusitore, il corteggiatore napoletano coinvolto in un controverso ...