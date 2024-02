Uomini e Donne anticipazioni dal 14 al 16 febbraio | Mario Cusitore ritorna

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nelle prossime puntate di, che andranno in onda dal 14 al 16su Canale 5, vedremo che al Trono Over tornerà una coppia, che recentemente ha lasciato il parterre. Per Gemma Galgani, invece, dopo mesi di silenzi e di scarsità di cavalieri, finalmente ci sarà una novità. La donna, infatti, conoscerà un nuovo spasimante, con il quale ammetterà di essersi trovata molto bene. In merito alle dinamiche del Trono Classico, invece, si parlerà sia di Ida Platano, sia di Brando Ephrikian. Per quanto riguarda la prima, in studio ritorneràper scusarsi con lei. Cosa deciderà di fare la tronista? In merito a Brando, invece, quest'ultimo avrà una discussione estremamente accesa con Beatriz D'Orsi. La corteggiatrice, però, sarà al centro di una lite infuocata anche con Tina ...