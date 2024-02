Union SG-Eintracht Francoforte | Conference League | tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)SG-è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale die si gioca giovedì alle 18:45: tv,. Nonostante una campagna acquisti robusta (Ekitike, van de Beek e Kalajdzic) l’stenta a decollare. Gli uomini di Dino Toppmoller hanno vinto una sola partita nel 2024, contro il Mainz penultimo in Bundesliga. E nelle ultime due giornate di campionato hanno raccolto un solo punto tra Colonia (2-0) e Bochum (1-1), due squadre che stanno lottando per evitare la retrocessione. Insomma, non il ruolino che il tecnico – in carica dalla scorsa estate dopo la fine dell’era Glasner – immaginava dopo gli investimenti nella sessione ...