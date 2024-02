UniCredit | col nuovo premio i bancari potranno lavorare fino a 8 giorni in meno all’anno Ecco come

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dopo i maxiutili ilaumenta del 40% e diventa il più alto del settore. La novità è che si può trasformare in tempo,a 5liberi in più, che vanno ad aggiungersi ai 3 arrivati con l’ultimo contratto nazionale a parità di salario

UniCredit : la famosa banca interviene in aiuto delle imprese del settore agricolo in Sicilia che hanno riscontrato danni nel 2023 successivamente al ... ()

Mediobanca, sem1 meglio di attese grazie a margine interesse, wealth management ROMA (Reuters) - Mediobanca (BIT: MDBI) batte le attese con l'utile netto del primo semestre grazie alla dinamica del margine di interesse, aiutata dai tassi elevati, e al contributo del wealth ...

VIA collabora con Immervision per la realizzazione di telecamere avanzate per il settore automobilistico NUREMBERG, Germania - VIA optronics AG (NYSE:VIAO), fornitore leader di sistemi di visualizzazione interattivi, ha annunciato una partnership con Immervision Inc, specialista in sistemi di visione ava ...