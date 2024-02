UniBg | offerta dottorale 2024 25

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’diper l’a.a./25 si arricchisce di due nuovi programmi per i quali è stato avviato l’iter istitutivo: il dottorato in Sustainable Technologies for Industrial and Construction Engineering e il dottorato in Landscape Studies for Global and Local Challenges. Il dottorato in Sustainable Technologies for Industrial and Construction Engineering Il dottorato in Sustainable Technologies for Industrial and Construction Engineering (SUSTAIN) è un percorso formativo multidisciplinare che si inserisce nel contesto dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), che hanno catalizzato cambiamenti significativi nelle politiche di sviluppo economico e sociale, recepite, a livello nazionale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In questo contesto, ...