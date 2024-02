Under 15 Serie C I biancazzurri di Magnani si affidano a Raschi e Zavoli

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non basta un tris all’15 diC del Rimini per battere il Legnago (4-3). Rimini: Savoretti, Pedrelli, Odino, Vichi Alessandro, (35’ st Ciaroni), Arseni, Biagioni, Pensalfini, (10’ st Frati A.), Fulvi, Illuzzi, (10’ st Vichi G.), Amantini, Frati F. (35’ st Sammaritani). All.: Berretta. Due gol, invece, sono più che sufficienti all’Academy per avere la meglio sul Trento (2-0, a segno). San Marino Academy: Bucci;(79’ Balsimelli), Battazza, Tombini, Muccioli, Giuccioli, Carloni (70’ Valentini), Cervellini (76’ Forte),(79’ Amoretti), Ciacci (76’ Berardi), Partisani (79’ Guidi). A disp.: Canarecci. All.:15C. Girone B (19ª giornata): Vicenza-Arzignano 2-1, Spal-Lumezzane 4-1, ...

Giornata storta per le squadre Under 17 Serie C di casa nostra . Il Rimini ha lasciato tutto sul campo del Vicenza (3-0). Rimini: Di Ghionno, ... (sport.quotidiano)

Sei volte a bersaglio l’ Under 15 del Rimini in casa contro il Trento (6-0, tris di Frati poi Pensalfini, Casadei e Boscherini). Rimini: Mugellesi, ... (sport.quotidiano)

Niente punti per gli Under 15 di serie C di Rimini e San Marino Academy, battuti rispettivamente da Trento e Vicenza. Rimini: Di Ghionno, Casadei, ... (sport.quotidiano)

Lampo di Diao: l’Atalanta Under 23 vince il derby con l’AlbinoLeffe CALCIO SERIE C. La formazione nerazzurra risolve nella ripresa un match in cui il portiere Marietta sembrava insuperabile. La squadra seriana reclama un rigore.

Con le sue parate sta spingendo la Dea verso la Champions. Storia di un predestinato a tinte nerazzurre Le chiamano “sliding doors”. Nel giugno del 2022 Marco Carnesecchi sembrava ormai promesso sposo della Lazio: aveva riportato la Cremonese in Serie A con le sue parate, vincendo il premio di miglior p ...

L’Atalanta Under 23 fa suo il derby: 1-0 all’AlbinoLeffe che protesta Ritorno al successo per l'Atalanta Under 23 che batte 1-0 l'AlbinoLeffe sul campo di Zanica nel turno infrasettimanale di Serie C ...