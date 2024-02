Un’altra vittoria dei trattori | l’Ue cede sulle terre incolte

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

Saranno le proteste deio sarà forse più probabilmente il fatto che si avvicinano le elezioni, ma l'Unione Europea sta sostanzialmente contraddicendo quanto detto negli ultimi anni, dal 2019 in avanti, con l'approvazione del Green Deal e smontando letteralmente pezzo dopo pezzo tutto l'impianto di ecofollie. Ha fatto discutere il passo indietro da parte del commissario europeo Ursula von der Leyen sui pesticidi, che in realtà sono poi degli agrofarmaci. In realtà c'era già stato a novembre un voto contrario proprio da parte dell'europarlamento sul tema dei fitofarmaci ed è stato ribadito pochi giorni fa proprio in occasione delle proteste dei. Ma ora arriva la notizia di un nuovo passo indietro: la Commissione Europea infatti ha approvato ...