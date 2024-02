Una serata pubblica sulle acque | Il rinnovo delle concessioni deve portare benefici alle Valli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Unaper capire se le comunità locali sono o saranno adeguatamente coinvolte nei processi che riguardano l’acqua vista come bene comune. Di questo, del, e di tanto altro si parlerà al Polifunzionale di Sondalo venerdì20.30 in un incontro organizzato dal Coordinamento nazionale del grande Idroelettrico. "Acqua bene comune" è un principio largamente condiviso, ma quanto è realizzato? "Lo sappiamo bene noi che viviamomontagne di Valtellina e Valchiavenna, e bene lo sapevano quanti ci hanno preceduto – dice Renato Cardettini del coordinamento nazionale del grande idroelettrico -. Si stima che l’idroelettrico qui generi un fatturato di oltre il mezzo miliardo". "In anni recenti è avvenuto il trasferimentocompetenze ...