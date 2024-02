Un uomo è morto su un volo Lufthansa | “Ha vomitato litri di sangue”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Giovedì 8 febbraio un Airbus A380 della, decollato da appena un’ora dall’aeroporto di Bangkok per dirigersi verso Monaco di Baviera, è dovuto tornare indietro e chiedere un atterraggio di emergenza. A bordo, infatti, undi 63 anni ha iniziato ad accusare un malore, e successivamente èa bordo a causa della perdita dididal naso e dalla bocca. Secondo quanto riportato dai testimoni si trattava di un cittadino tedesco di 63 anni, che, già da prima dell’imbarco, accusava un malessere. L’, infatti, sudava copiosamente e sembrava avere delle difficoltà piuttosto evidenti a respirare. Nonostante questo, però, aveva tranquillizzato il personale adducendo le sue condizioni alla corsa appena fatta insieme alla sua compagna, una donna filippina, per non ...

Un uomo di 59 anni è morto nel rogo della sua abitazione a San Pancrazio, in Val d'Ultimo, in Alto Adige . La casa dove viveva Davide Paris, nella ... (tg24.sky)

In via Trubetskoy nel quartiere Greco di Milano un Uomo è stato trovato senza vita su un marciapiede . Si tratterebbe di un clochard di 47 anni morto ... (fanpage)

A far scattare l'allarme i familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con l' uomo da circa una settimana .Continua a leggere (fanpage)

New York , 13 febbraio 2024 – Far west a New York , dove un uomo di 34 anni è rimasto ucciso e cinque persone ferite a seguito di una sparatoria ... (quotidiano)

Piani dei Resinelli, uomo di 76 anni precipita per dieci metri e muore Tragedia in montagna, l’anziano stava camminando lungo il sentiero Cermenati quando è scivolato: inutili i soccorsi ...

Passeggero muore sul volo Lufthansa Monaco-Bangkok La tragedia si è consumata sul volo LH773 in partenza da Bangkok e diretto a Monaco di Baviera.

Uomo precipita per 10 metri in montagna e muore: inutili i soccorsi Un uomo di 76 anni è morto dopo esser precipitato per dieci metri mentre si trovava lungo il sentiero Cermenati in località Piani dei Resinelli in provincia ...