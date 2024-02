Un posto al sole | spoiler 14 febbraio | Michela scopre di non aver ricevuto il regalo per San Valentino

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Mercoledì 142024, Unal, andrà in onda su Rai Tre con una puntata che vedrà protagonisti Marina e Roberto che continueranno a prendersi cura del piccolo Tommaso. Ida e Diego decideranno di dare ascolto ai propri sentimenti. Riccardo continuerà a pensare al bacio che c’è stato a Milano con Virginia. Scopriamo qualchein più sulla nuova puntata della soap campione d’ascolti targata Rai Tre. Unal, anticipazioni 14Sarà un puntata molto movimentata quella di Unal, che andrà in onda in prima visione assoluta su Rai Tre mercoledì 142024, che vedrà al centro dell’attenzione su Marina e Roberto che raggiungeranno il loro grande obiettivo: quello di ...