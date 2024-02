Un pizzaiolo calabrese fa la pizza con il coccodrillo ma non è questa la cosa più sorprendente

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) BOB Alchimia a Spicchi non è solo una pizzeria, è un connettore di energia positiva che ha trasformato Montepaone, piccolo comune in provincia di Catanzaro in Calabria, in meta gourmet. Complici (anche) le ottime pizze con ingredienti perlopiù calabresi, tolte alcune eccezioni come la carne di. Ladi BOB Alchimia a Spicchi BOB Alchimia a Spicchi si potrebbe definire una comunità. Una palazzina a Montepaone, il mare dall'altra parte della Strada Statale Jonica, sotto la pizzeria di Roberto Davanzo e Anna Rotella, sopra gli uffici di TIMO Studio Enogastronomico e un mini appartamento a disposizione dei ragazzi tra un impasto e un rinfresco. Una realtà come poche altre in Italia che ha trasformato un paese di neanche 6mila abitanti in meta gourmet capace di attrarre appassionati provenienti da tutta la Penisola (chiamati a raccolta il 30 ...