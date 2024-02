Un live di 4 ore per festeggiare un San Valentino speciale davanti alla tv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Canzoni, balli e grande spettacolo. È quello che promette questa sera aTuttoCuore, registrazione del concerto-evento di Claudio Baglioni in onda alle 21.20 su Rai 1. Un’occasione unica per ripercorrere gli oltre 60 anni di carriera del cantautore romano a poche settimane dall’annuncio dell’addio alle scene fissato per il 2026. Claudio Baglioni, mille giorni per dire addio: «Mi fermo nel 2026, mi concedo il giro d’onore» X ...

Ghali al Forum di Assago, sold out e raddoppio attestandosi tra le prime 10 posizioni della Top Songs Debut Global di Spotify nelle prime 72 ore dalla release, Ghali si conferma top player anche sul fronte live: gli appuntamenti del 28 e del 29 ...

MAHMOOD: nuovo concerto al Forum di Milano e date anche a Roma e Napoli [Info & Biglietti] Sold out in 24 ore per il live al Forum di Milano (21 ottobre 2024) di MAHMOOD che annuncia una seconda data, prevista per il 22 ottobre 2024.

RTL 102.5 presenta “Beauty On Stage”: il 17 febbraio, a partire dalle 22:00, presso il Teatro Alcione di Milano. In diretta in radiovisione su RTL 102.5 e in live streaming su RTL 102.5 Play, un eccezionale live show per festeggiare Virgo Cosmetics e l’aperura dei meravigliosi store. Sul palco tantissimi ospiti ...