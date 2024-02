Un freno alla velocità Giro di vite sulle strade Scattano nuovi limiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Traffico meno veloce. Il Comune di Fucecchio ha disposto undisu alcune. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dopo la relazione del geometra comunale all’esito di sopralluoghi. Una relazione, si legge, nella quale viene definita l’elenco esaustivo dellecomunali – peraltro interessate dpercorrenza anche di mezzi del trasporto pubblico e di macchine operatrici agricole – in relazione alle quali "si ravvisa l’esigenza di emanare un’ordinanza tecnica di riduzione del limite massimo di". Queste– da quanto rilevato dal tecnico – sono "caratterizzate da una larghezza media della carreggiata tale da non consentire uno scambio agevole tra veicoli che circolano nei sensi di marcia opposti, soprattutto in assenza in più ...