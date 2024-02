Un cuore d’autore Il regalo alla città per San Valentino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Una scultura dedicata all’amore, per San, nella piazza principale di Lentate. L’opera - che resterà in mostra fino al 12 marzo - è stata realizzata con la modellazione del cemento dall’artista di Lissone Ambro Moioli e si intitola “Nuova vita“. Alta 4,3 metri, è formata da due cuori da cui nasce la vita simboleggiata da un albero con le prime foglie. L’iniziativa delle “statue itineranti“ è stata avviata dal Comune già da qualche anno, con inaugurazioni in occasione di ricorrenze speciali, come stimolo di riflessione. Per l’inaugurazione, accanto all’artista Ambro Moioli, c’erano la sindaca Laura Ferrari e l’assessore a bilancio e pari opportunità, Barbara Russo che ha sottolineato l’importanza di educare all’amore e al rispetto. Ga.Bass.