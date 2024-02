Un caffè in compagnia dei gatti A Firenze impazza il Cat Cafè

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), 14 febbraio 2024 – In via Giuseppe Verdi 18/R esiste un bar per gli amanti dei: il Cat Café. Si tratta del primo locale in città dove è possibile fare uno spuntino o prendere qualcosa da bere tra le fusa dei cinque. Il locale, a due passi da piazza Santa Croce, segue il modello del "Neko Café", molto diffuso in Giappone e da cui prende ispirazione la proprietaria Mirella Giachinta. "E’ una meravigliosa idea, combinare l’amore per ilcon la passione per i”, spiega una delle dipendenti del locale. “L'inaugurazione del bar è avvenuta settimana scorsa e ha avuto fin da subito un riscontro positivo”, commenta lo staff del Cat Café. Si tratta di un modo diverso per rilassarsi andando in un bar in quanto oltre che poterli coccolare, è possibile giocare ...