Un adolescente su due ha subito violenze da parte del partner La gelosia? Per il 30% è una forma di amore – Il rapporto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non sono confortanti i dati che indagano la violenza nelle relazioni tra adolescenti. Più di una ragazza o un ragazzo su due (52%) tra i 14 e i 18 anni, che ha o ha avuto una relazione, haun comportamento violento dal proprioe quasi la metà (47%) non nega di averlo messo in atto. È il quadro allarmante che emerge dalLe ragazze stanno bene? Indagine sulla violenza di genere onlife in adolescenza realizzato da Save the Children, in collaborazione con Ipsos. La? Un segno d’per il 30% degli adolescenti. Condividere la password dei propri social o dispositivi? Una prova d’per il 21%. E il 17% pensa possa succedere che in una relazione intima scappi uno schiaffo ogni tanto. Ancora una volta i dati confermano così l’urgenza di rafforzare ...