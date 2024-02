Ultim’ora Leclerc | si cambia | da oggi sarà assente

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)pronto alla nuova stagione di Formula Uno alla guida della Ferrari, c’è una grande novità che lo attende: assenza che si nota subito Poche settimane ormai al via ufficiale della stagione 2024 di Formula Uno. Una annata in cui scopriremo se il vantaggio della Red Bull sulla concorrenzaancora abissale come quello ammirato fino a qualche mese fa, o se in prospettiva potrà essere ridotto. Tra le squadre che maggiormente ambiscono a mettere in difficoltà la casa austriaca e Max Verstappen c’è, ovviamente, la Ferrari, con Charlesa caccia di riscatto. Charles, si riparte per provare a rilanciare la Ferrari: tante novità in vista (fonte: © LaPresse) – Cityrumors.itPenalizzato da una vettura scarsamente competitiva, il pilota monegasco nel 2023 non ha raccolto nemmeno una vittoria, non andando al ...