Ultime Notizie Serie A

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Thiago Motta nel mirino della Juve non dovesse rinnovare Allegri Thiago Motta-Juve, Giuntoli osserva l’allenatore del Bologna per il futuro. Slitta il rientro di Osimhen al Napoli dopo la Coppa d’Africa Osimhen-Napoli, chi l’ha visto? Il nigeriano non è rientrato dalla Coppa d’Africa. Juve, 1000 giorni dall’ultimo trofeo sollevato Sono passati mille giorni dall’ultimo trofeo sollevato dalla Juve: in panchina c’era Pirlo ed era la Coppa Italia, vinta con l’Atalanta Thiago Motta su Bologna Fiorentina: «Vogliamo fare bene. Sul rinnovo…» Thiago Motta Bologna, ecco le parole del tecnico del club rossoblù. Immobile su Lazio Bayern Monaco: «Vogliamo portare una gioia ai nostri tifosi» Immobile ...