Ultime Notizie Roma del 14-02-2024 ore 20 | 10

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)dailynews radiogiornale sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Ovviamente per in apertura una donna è morta e altre 7 persone sono rimaste ferite nel nord di Israele a seguito di un gancio di razzi dal Libano apparentemente d’opera di smollare lo riportano i media dello stato ebraico il servizio italiano di primo soccorso La teoria delle forze israeliane ha colpito due città nel sud dell’Iran risposto al pesante lancio di Razzi Un soldato israeliano è stato ucciso e diversi altri militari sono stati ricoverati in ospedale continueranno per tre giorni colloqui al Cairo tra Stati Uniti e Israele ed Egitto per cercare di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco nella striscia di Gaza e rilascio degli Ortaggi in cambio dei detenuti palestinesi dopo che finora i negoziati non hanno portato risultati non scrive New York ...