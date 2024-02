Ultime Notizie Roma del 14-02-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno degli Esteri in apertura di giornale Anzi lanciati dal Libano sul confine italiano morto 8 feriti assafà il ministro di Tel Aviv sui social scrive questa è guerra colpita mia notte la rete nazionale dei gasdotti due esplosioni nel sud-ovest del Iran nuovi raid e statunitense nello Yemen occidentale sono stati denunciati dagli aiuti inversione di rotta di italiani Israele ha diritto di difendersi o di un centinaio di familiari degli israeliani sono al Tribunale internazionale dell’aja per denunciare i crimini di guerra commessi da Massa Intanto i negoziati in corso al Cairo per arrivare ad un cessate il fuoco sulla striscia saranno prorogati per altri tre giorni conflitto in Ucraina in media di annunciato di aver affondato la nave da guerra Russia nemmeno ...