Ultime Notizie Roma del 14-02-2024 ore 15 | 10

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 14 febbraio in studio a Giuliano Ferrigno razzi lanciati dal Libano sul confine italiano morto e quattro feriti assafà il ministro di Tel Aviv sui social scrive questo è guerra colpita una notte la rete nazionale dei gasdotti due esplosioni nel sud-ovest di nuovi raid e statunitensi nello Yemen occidentale sono stati denunciati dagli aiuti inversione di rotta di italiani sveglia diritto di difendersi o di un centinaio di familiari degli ostaggi italiani sono al Tribunale internazionale dell’aja per denunciare i crimini di guerra commessi da ma intanto i negoziati in corso al Cairo per arrivare ad un cessate il fuoco sulla striscia saranno prorogati per altri tre giorni conflitto in Ucraina e media di che fanno annunciato di aver affondato la nave da guerra Russia nel operazione condotta controlli i ...