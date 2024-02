Ultime Notizie Roma del 14-02-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio due donne madre e figlia di 46 19 anni sono stati uccisi a Cisterna di Latina l’ennesimo duplice femminicidio di questo dominio 24 avvenuto nel Popolare quartiere di San Valentino Dove vive a Desirè Mario la ragazza stuprata e uccisa San Lorenzo nel 2018 Cristiano sudano e il presunto assassino finanziere di 27 anni ha avuto una lite con la ex Desiree amato con la quale si era lasciato da poco l’uomo non stava la fine della relazione a quel punto sarebbero intervenuti la madre la sorella di lei contro cui finanziera esploso alcuni colpi di pistola da giovane 22 anni è riuscita a fuggire in bagno dove si è nascosta fino all’arrivo delle forze dell’ordine che l’hanno trovato in stato di shock il ventisettenne è stato arrestato andiamo in Medio Oriente il ministro italiani ...