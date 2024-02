Ultime Notizie Roma del 14-02-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)dailynews radiogiornale mercoledì 14 febbraio Buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio nel pomeriggio di ieri intorno alle 18 a Cisterna di Latina o finanziere Cristiano Godano 27 anni ha ucciso con la pistola di ordinanza la madre la sorella della fidanzata rispettivamente Nicoletta zomparelli di fronte anni ha Irene amato di 19 ricordi delle donne sono stati trovati nella loro abitazione una villetta nella zona periferica della cittadina la fidanzata Desirè amato 22 anni che inizialmente si pensava si è salvata nascondendosi in bagno secondo che torita sanitari dell’Oregon è stato identificato un caso umano di peste bubbonica si tratta di una malattia rara soprattutto nei paesi sviluppati potenzialmente pericolosa che può essere curata in paziente che vive nella contea di del Sud nel nord ovest degli Stati Uniti attualmente assistito si ritiene sia ...