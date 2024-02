Ultimato il canale per contenere le piene del fiume Volturno

Spezia recupera 32 alloggi con Fondazione Carispezia La Spezia "per contrastare il problema rilevante dell'emergenza abitativa in città con la riqualificazione e il recupero di una serie di alloggi comunali che non potevano essere assegnati".

Isola dei Famosi 2024, spunta la nuova opinionista: ecco chi è Secondo le ultime indiscrezioni, Sonia Bruganelli affiancherà Vladimir Luxuria nel reality di Canale 5, ricoprendendo un ruolo per lei già noto, ma in un programma diverso ...

Lotus Emeya, gli ultimi test sono al Circolo Polare Artico a -25 gradi La Hyper GT del marchio inglese ha ultimato le prove, con stress test nel freddo estremo artico, dopo aver affrontato anche il caldo ed ogni tipo di strada ...