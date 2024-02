Uilca su Unicredit Group | raggiunto l’accordo Vap 2023 | erogazione 2024

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dopo una serrata trattativa e diverse giornate di incontri si è sottoscritto oggi un accordo per l’elargizione a favore delle lavoratrici e dei lavoratori didi uno dei Vap più alti di sempre, che lievita di circa il 40% rispetto a quanto corrisposto per il 2022. Rosario Mingoia, segretario responsabile, parla di un “Ottimo risultato che riconosce concretamente il lavoro...

