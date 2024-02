(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il 2 gennaio 2019coppia di escursionisti mentre trascorrevagiornata presso l’impianto di risalita Sky Way Monte Bianco, ci racconta di aver vissuto un momento che fa loro pensare. La storia inizia quando il testimone, insieme alla sua compagna, decide di immortalare la bellezza del paesaggio tramitegrafie con i loro smartphone. La serata successiva, duranterevisione delle immagini scattate, qualcosa cattura la loro attenzione in modo inaspettato. Inpanoramica catturata con il moOneplus 6, appare un oggetto insolito di forma piatta e circolare (a detta del testimone) nelle vicinanze del Dente del Gigante. Il tempo delgramma, registrato nei metadati, segna le 11:33:03, eppure durante lo scatto non si è visto nulla ...

Ufo a Courmayeur: due foto dello stesso fenomeno anomalo sono meglio di una Se osservate una luce o un qualcosa in cielo che, in tutta coscienza, non riuscite a spiegarvi, inviate una mail a [email protected] e mettetevi in contatto con il Cisu, al sito www.cisu.org ...