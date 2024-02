Ucciso da rottweiler a Manziana | indagati i proprietari dei cani

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) (Adnkronos) – Si terrà venerdì l’autopsia sul corpo di Paolo Pasqualini, il 39enneda trementre faceva jogging domenica mattina nel bosco di, vicino a Roma. L’esame autoptico si svolgerà presso il dipartimento di medicina legale dell’Università La Sapienza. L’atto è stato disposto dalla Procura di Civitavecchia nell’ambito del procedimento in cui risultanoi duedei. Ieri l’avvocato Giancarlo Aso, che assiste idei 3, all’Adnkronos ha afferma che è “infondata la notizia secondo cui isarebbero fuggiti dalla proprietà in conseguenza dell’accidentale apertura del cancello. Il cancello era in realtà chiuso, quando è avvenuto il fatto, e probabilmente c’é una falla nella recinzione dalla quale sono passati e dovrà essere accertato come si è provocato, considerato che la casa era regolarmente mantenuta”. L'articolo proviene da Italia Sera.