Ucciso da rottweiler a Manziana | indagati i proprietari dei cani

Paolo morto sbranato da tre rottweiler alle porte di Roma: indagati i proprietari Sono stati iscritti nel registro degli indagati i proprietari dei tre rottweiler che hanno aggredito Paolo Pasqualini, morto sbanato a Roma ...

Numeri in crescita per la fiera degli articolo religiosi Risultati in netta crescita per “Devotio 2024”, quarta edizione della più grande fiera internazionale sui prodotti e i servizi per il mondo religioso, che si concluderà oggi pomeriggio a BolognaFiere.

Caso di peste bubbonica negli Usa, paziente contagiato dal suo gatto in Oregon (Adnkronos) – Un caso di peste bubbonica è stato segnalato negli Stati Uniti, in una persona residente nello stato dell'Oregon. L'ipotesi è che sia stato il suo gatto la fonte del contagio. L'animale ...