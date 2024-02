Uccide la madre e la sorella della ex | “Le hanno fatto da scudo per proteggerla”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Si sono messe fra lei e la furia dell'ex. Così lae ladi Desyree Amatodato la vita per proteggerla dall'ex fidanzata, il marescialloguardia di Finanza Christian Sodano.

Un altro copione tragico è andato in scena in Italia. Questa volta il teatro della furia omicida maschile è Latina. Ha puntato la pistola di ... (quotidiano)

Doppio femminicidio a Cisterna di Latina : un finanziere di 27 anni è stato arrestato per aver ucciso la madre e la sorella dell’ex fidanzata (49 e 19 ... (tg24.sky)

Choc a Cisterna di Latina , dove un finanziere uccide madre e sorella dell'ex fidanzata . Era quest'ultima in realtà l'obiettivo di Christian Sodano, ... (ilgiornaleditalia)

Due donne, madre e figlia, uccise a Cisterna di Latina dal gesto folle di un uomo che continuava a non accettare di essere lasciato. Una famiglia ... (ildifforme)

Pubblicato il 14 Febbraio, 2024 Ha puntato la pistola di ordinanza contro la madre e la sorella della ex fidanzata esplodendo una serie di colpi, ... (dayitalianews)

Uccide la madre e la sorella della ex, arrestato finanziere Poi l'uomo ha aperto il fuoco uccidendo Renée Amato, di 19 anni, e la madre Nicoletta Zomparelli, di 49 anni. Desyrée ha cominciato a correre rifugiandosi in bagno e chiudendosi dall'interno. A quel ...

Latina: uccide la madre e la sorella della ex, arrestato finanziere Il duplice omicidio a Cisterna in provincia di Latina, la ragazza scappa chiudendosi in bagno ...

Napoli - Accoltellato per rapina ma è bugia, ferito da madre durante lite Aveva raccontato, nei dettagli, di essere stato vittima di una rapina. Ai carabinieri aveva detto che qualcuno lo aveva afferrato alle spalle e lo aveva anche colpito con un coltello. Tutto in strada, ...