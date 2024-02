Uccide la figlia malata a colpi di pistola e poi si suicida | tragedia ad Avellino

Un uomo ha ucciso la moglie e la figlia a Cisterna di Latina . I corpi delle due, secondo le prime informazioni, sono stati trovati in un’abitazione ... (feedpress.me)

Chi è Alessandro Maja, l’architetto condannato all’ergastolo per aver ucciso moglie e figlia a Samarate Uccise la moglie e la figlia, ferendo gravemente il figlio maggiore a Samarate: ecco chi è Alessandro Maja, condannato all'ergastolo.

Uccide la sorella 19enne e la madre dell'ex, lei si salva nascondendosi in bagno: arrestato un finanziere Due donne, madre e figlia, sono state uccise in serata a Cisterna di Latina. Le vittime avevano rispettivamente 46 e 19 anni. A ucciderle un finanziare ex fidanzato della giovane.

