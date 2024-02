Uccide la figlia 35enne e suicida | un’altra tragedia in famiglia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Dramma della disperazione ad Avellino, un uomo di 63 anni ha ucciso ladi 35 anni e si è tolto la vita. Lasi è consumata nella casa dnel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 febbraio, a Bosco dei Preti, una zona residenziale in collina del capoluogo irpino. A quanto si apprende in casa c'era anche la madre della. La vittima si chiamava Alessandra Mazza, da tempo era costretta su una sedia a rotelle a causa di una grave patologia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, Costantino Mazza era disperato a causa della difficile situazione familiare. Per questo avrebbe ucciso con un colpo di fucile, regolarmente detenuto, la ...