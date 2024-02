UAE Tour 2024 | programma | orari | dove vederlo in tv e streaming | il percorso e le tappe

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Si avvicinano i primi appuntamenti di peso della stagione ciclisticae, come al solito, nella parte finale di febbraio c’è la seconda breve corsa adi livello World, ossia l’UAE, che giunge quest’anno alla sesta edizione e vede sempre corridori di prim’ordine in partenza. Una corsa vinta due volte da Tadej Pogacar, una da Primoz Roglic e lo scorso anno da Remco Evenepoel, che quest’anno ha deciso di correre la Volta ao Algarve in Portogallo. Ancora non è nota la presenza o meno di Pogacar, mentre ci sarà il suo compagno di squadra Adam Yates che sarà fra i principali favoriti.Già la prima tappa con arrivo a Liwa non sarà scontata con un’ultima parte mossa e gli ultimi 500 metri oltre il 5% di pendenza. Importante sarà anche la seconda frazione, ossia la cronometro ...