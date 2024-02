“Tutto concordato” Chiara Ferragni impugna il provvedimento dell’Antitrust per il caso pandoro

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dopo Balocco,ha deciso dire il, come d’altronde aveva già anticipato. Come ripostato dal Messaggero, questo sarebbe il primo passo nella strategia legale della moglie di Fedez, fin qui ancora sconosciuta. Al centro della controffensiva ci sarebbe la donazione di 50mila euro da parte di Balocco all’Ospedale infantile Regina Margherita di Torino, pubblicizzata sui pandori venduti in collaborazione con l’influencer nella stagione invernale 2022-2023. Nelle 34 pagine di ricorso al Tar,ha contestato le due multe arrivate alle due società Tbs Crew e Fenice Srl (675mila e 400mila euro), definendole una misura “delsproporzionata rispetto alla gravità e alla durata della condotta”. “In nessun ...

“Ipotizziamo anche che ci siano stati questi tradimenti. Noi non abbiamo alcun riscontro ma per i tradimenti non è prevista la pena di morte, no? ... (thesocialpost)

Rende, il futuro del "Todaro" e l'accorpamento. Princi spiega: "Tutto fatto secondo le regole" La vicepresidente della Giunta chiama il prefetto Giuffrè. La disciplina normativa sui convitti giustifica le scelte fatte con il Piano di dimensionamento scolastico regionale ...

Maxi-ingorgo in Fiera, il Comune accusa AcegasAps: «Cantiere non concordato» In via Tommaseo due cantieri in contemporanea per il tram provocano code e proteste nella mattinata di lunedì 12 febbraio ...

Concordato preventivo, nel Padovano potranno richiederlo oltre 78mila partite Iva Afferma Luca Montagnin, presidente Cna Padova: «Questa sperimentazione rappresenta una buona notizia per gli artigiani perché permetterà loro di sapere in anticipo quale sarà il peso delle imposte, in ...