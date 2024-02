TS – “La farai tu per forza…”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) 2024-02-14 12:45:17 Arrivano conferme da Tuttosport: Serie A, la prossima riunione Il prossimo passaggio è previsto alla prossima riunione, fissata per martedì prossimo, quando proseguirà il percorso riformatore in vista della definizione del documento finale. E la riforma dei campionati? Se ne riparlerà più avanti. Gravina non smania di scatenare lo scontro fra le componenti, nonostante per lâ??abolizione del diritto di veto ieri avesse contato una maggioranza che neanche Geolier, perché fra Dilettanti, Calciatori, Allenatori e spiccioli della C arrivava al 70%. Ma il problema è, ovviamente, la guerra civile che scatenerebbe il restante 30%. Come nella vecchia DC, il â??contarsiâ? è stata una mossa per aprire la via del compromesso (suggerito da Giancarlo Abete). Ã? stato un confronto pacato, ma qualche freccia è scoccata. Gravina, Casini e la riduzione a 18 squadre E ...