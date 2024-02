Trump può portare gli Usa fuori dalla Nato? Domande e risposte

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Donaldpotrebbe davvero uscire? Se il magnate vincesse le elezioni a novembre 2024 e diventasse presidente, potrebbe davverogli Stati Unitidall’Alleanza? Lesono d’attualità dopo le ultime uscite dell’ex presidente, che ha ribadito la propria ostilità nei confronti dei paesi che non contribuiscono in maniera adeguata alla difesa comune. In sostanza, secondo, chi non paga meriterebbe di essere attaccatoRussia di Vladimir Putin. Per uscire, Donalddi nuovo presidente dovrebbe notificare al suo stesso governo l’intenzione di lasciare l’Alleanza Atlantica di cui gli Stati Uniti sono da 75 anni il motore primo. Lo prevede infatti ...