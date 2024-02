Truffa dello specchietto a Minturno Scauri Ma i carabinieri la sventano | 2 denunce

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), 14 febbraio 2024 – Nei giorni scorsi adi(LT), idel N.O.RM-Sezione Radiomobile, sono riusciti ad impedire che si consumasse una delle più vecchie tipologie di truffe, quella del finto sinistro stradale o più comunemente chiamata “”. Nello specifico un signore diClasse 77, era stato individuato quale bersaglio da una coppia, marito e moglie rispettivamente di 43 e 38 anni residenti a Giugliano in Campania (NA), già noti ai militari della Stazione CC didiper pregresse vicende penali. La coppia, che con la loro autovettura si era portata in prossimità della macchina della vittima, mediante un colpo secco alla carrozzeria ha ...

