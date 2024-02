Trovato con la droga nei boschi di Follo | arrestato dai carabinieri un giovane di 24 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sarzana (La Spezia) 14 febbraio 2024 - Per sfuggire al controllo ha preso a calci e pugni iche lo hannoin una zonava di. Un atteggiamento sospetto che ha indotto i militare del nucleo radiomobile della compagina di Sarzana a fermarlo per controllare la sua posizione. Ma ildi 24quando i militari si sono avvicinati si è scagliato contro colpendoli con calci e pugni provando a scappare. Gli hannoaddosso 57 grammi di hashish, 13 grammi di altra sostanza risultata poi essere cocaina suddivisa in 17 dosi, 14 grammi di marijuana due bilancini di precisione, materiale per confezionamento e 360 euro ritenuti provento di spaccio. E’ statocon l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a ...