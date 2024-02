Trovati in un camion tre cuccioli di pastore maremmano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ravenna, 14 febbraio 2024 – Erano all’interno di una cesta, collocata tra numerosi pacchi, i tredirinvenuti nel primo pomeriggio di oggi dalla Polizia Stradale di Ravenna all’interno del vano di carico di un. Intorno alle 14, lungo la SS309-Romea dir, una pattuglia della Polstrada ha proceduto al controllo di un autocarro di nazionalità straniera. Al volante c’era un cittadino rumeno, che viaggiava unitamente ad altri quattro connazionali. Da un approfondita verifica, i poliziotti hanno udito, come detto all'interno del vano di carico, dei guaiti, rinvenendo i tre. I minuziosi accertamenti, svolti assieme al personale veterinario dell’Ausl di Ravenna, hanno evidenziato l’inadeguatezza delle modalità di trasporto deie le non ...

