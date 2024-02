Trovata con gola tagliata | si cerca uomo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) 13.36 Gli investigatori indagano tra le conoscenze della fisioterapista di 61 anni, accoltellata nel garage del suo condominio, a Bolzano. E' statacon una ferita da taglio alla. E' in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. E' probabile che la fisioterapista, nota in città, conoscesse il suo aggressore. I sospetti sembrano concentrarsi sul compagno della figlia.