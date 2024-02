Trovare l’anima gemella? Altro che app | ci sono le agenzie matrimoniali | “Molti si mettono insieme ai primi incontri”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Firenze, 13 febbraio 2024 –che app econ contatti virtuali, lesempre più ricercate per chi cerca un amore serio, una compagnia, o semplicemente vuole conoscere persone nuove ed è alla ricerca di un’amicizia per sconfiggere la solitudine. Ne abbiamo parlato con Lucia Taddei, titolare dell’agenzia Italia Service, che si trova a Firenze in via dello Statuto 23 e anche a Fiesole. Lucia, chie che età hanno le persone che si rivolgono oggi a un’agenzia matrimoniale? “Il profilo è molto cambiato rispetto a qualche tempo fa, quando si rivolgevano a noi i più timidi, chi non aveva amicizie, chi era ai margini e cercava di conoscere nuove persone, per cercare una ...