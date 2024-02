Troppo sporco nel Condotto | una pioggia di proteste per le condizioni del canale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Lucca, 14 febbraio 2024 – Manutenzione delpubblico ancora una volta nel mirino dei cittadini: sono numerose le segnalazioni giunte in redazione che evidenziano la presenza di numerosi rifiuti e detriti nel fosso che traversa la città all’altezza della sortita di San Colombano. Da quelle parti, all’altezza della grata che già in passato ha creato non pochi problemi, sono presenti uno strato consistente di fogliame e di erba e parecchi rifiuti. Una scena che si ripresenta ormai con sconcertante puntualità, nonostante le pulizie di Sistema Ambiente a cui, per contratto, spetta la manutenzione. L’ultima pulizia, lo scorso fine settimana quanto fu estratto anche un new jersey di plastica gettato evidentemente in acqua da improvvisati vandali. Solo due giorni dopo la grata è di nuovo otturata. Il problema, che si strascina da tempo, basti pensare che emerse in ...