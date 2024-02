Triplice omicidio di Altavilla | la reazione dei presunti complici davanti al Gip

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) . Ecco cos’hanno detto Massimo Carandente e Sabrina Fina Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere idella strage diMilicia. La coppia, Massimo Carandente e Sabrina Fina, ha deciso di non rispondere alle domande del Gip nel corso dell’udienza di convalida del fermo tenutasi questa mattina. Al termine dell’udienza i legali della coppia Vincenzo e Sergio Sparti hanno detto: “Confermiamo che i nostri assistiti si dichiarano innocenti. C’era una conoscenza con Giovanni Barreca – hanno detto – c’è una presenza direi totalizzante della religione nella loro vita”. L’accusa ha chiesto per la coppia la convalida del provvedimento e la conferma della custodia cautelare in carcere, accusati diplurimo e soppressione di cadavere. Si è conclusa presso il carcere Pagliarelli di Palermo, ...