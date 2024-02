Trigoria | striscione contro Pellegrini | 'Sei l'anello debole'

Tifosi della Roma infuriati, dopo il derby perso in Coppa Italia , con i giocatori . E' questo il senso di uno striscione , firmato "Gruppo Quadraro", ... (247.libero)

Indipendentemente dal cammino nelle p Rossi me settimane, però, stando a quando riportato oggi da La Gazzetta dello Sport , su Mourinho e la Roma ... (247.libero)

Indipendentemente dal cammino nelle p Rossi me settimane, però, stando a quando riportato oggi da La Gazzetta dello Sport , su Mourinho e la Roma ... (247.libero)

Losi, altro striscione contro la società: “La storia merita rispetto, indegni” Su via Laurentina messaggio indirizzato alla società e a tutta la squadra con riferimento all'assenza del club ai funerali di Giacomo Losi ...

Roma, nuovo striscione per le assenze al funerale di Giacomo Losi: "indegni" E' apparso su via Laurentina una scritta rivolta al gruppo squadra e ai dirigenti, non presenti all'ultimo saluto a Core de Roma ...

Addio ad Alberto Mandolesi, romanista gentiluomo Era facile imbattersi in Alberto Mandolesi. Te lo vedevi lì, che camminava svelto, abbozzando una corsa, su via Cortina d’Ampezzo, la zona dove abitava, con la sua famiglia. Padre, marito, nonno, ...