Treviolo | abbandona rifiuti | individuato grazie a una segnalazione tramite l’app del Comune

(Di mercoledì 14 febbraio 2024). I servizi digitali deldisi confermano alleati dell’ambiente e della responsabilità civica.a unafatta da un anonimo cittadino attraversoSmart, applicazione ufficiale e gratuita deldiintrodotta nel 2020, è stato possibile individuare una situazione di degrado in via dei Tigli dove erano statiti, abusivamente, deicontenuti in quattro sacchi di grandi dimensioni. Dopo il pronto intervento della Polizia Locale e dell’Amministrazione Comunale è stato possibile individuare il proprietario dell’immondizia. “A seguito dellaarrivata in data 12 febbraio, ci siamo immediatamente ...

