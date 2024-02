Trentasei furti in casa in otto regioni | colpi anche nel Sannio | sette arresti

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutipersone sono finite in carcere con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata aiin abitazione: sono cinque uomini e due donne a cui sarebbero attribuibili 36consumati o tentati fino al marzo 2023, in Abruzzo, Campania, Lazio, Marche, Molise, Emilia Romagna, Toscana e Umbria, per un bottino complessivo di oltre 200mila euro. E’ il risultato dell’operazione “Sorgente” eseguita dai carabinieri delle Compagnie di Osimo (Ancona) e Frascati (Roma). L’ordinanza di custodia emessa dal gip di Ancona è stata eseguita nell’ambito della città metropolitana di Roma (a Roma, Zagarolo e Velletri) a carico deiindagati (tre sono croati): quattro sono stati arrestati nelle rispettive abitazioni e associati alle Case Circondariali di Roma Rebibbia e Regina Coeli; agli altri tre ...

