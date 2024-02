Tre ragazzine picchiate da un branco di bulli | tutta colpa di una foto su Instagram

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pubblicato il 14 Febbraio, 2024 Un altro grave episodio dismo si è verificato a Roma, dove 3minorenni sono state accerchiate, minacciate eda un folto gruppo di persone, almeno una trentina tra ragazzi e ragazze. Le 3 minorenni, finite in ospedale per le ferite riportate, hanno raccontato tutto ai genitori che a loro volta hanno subito sporto denuncia facendo partire le indagini da parte dei carabinieri della stazione Roma San Giovanni. I motivi della lite Alla base della lite ci sarebbe una delle tante stupide challenge che circolano sui social, alcune anche pericolosissime. In questo caso si tratterebbe di un gioco virtuale chiamato “Ti nomino, ti critico, ti giudico”, in cui vengono date valutazioni sull’aspetto fisico o sul carattere della persona nominata. Una trentina di ragazzini sarebbe ...