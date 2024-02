Tre conduttori verso Sanremo 2025 | mentre Conti e Bonolis dicono di no

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nonostante la Rai gli avesse fatto nuovamente la proposta di tornare al timone del prossimo Festival di, ieri Amadeus ha ufficializzato il suo ‘grazie, ma passo’. Si è aperto quindi il toto nomi per i sostituti di Amadeus e Fiorello. Secondo Fabrizio Corona al posto degli Amarello potrebbe arrivare Paolo, ma pare che non sarà così, anche perché il presentatore ha rinnovato il suo contratto con Mediaset. Stando a quello che ha rivelato Chi, adesso ci sarebbero treRai che il prossimo febbraio potrebbero raccogliere il testimone da Amadeus. I trein pole position per il Festival di. Il settimanale di Alfonso Signorini ha spiegato che nei rumor che circolano suc’è del vero. I vertici Rai avrebbero fatto ...

Mara Venier, (finalmente) la sua verità sul comunicato pro Israele: "Ho pianto molto, non censuro nessuno" La conduttrice risponde alle accuse esplode dopo la lettura della nota dell’Ad Sergio a Domenica In. Poi spiega la sua versione su Ghali e Dargen D’Amico ...

Selfie a Sanremo: s’indaga sul selfie tra Ferragni, Amadeus e Morandi per pubblicità occulta A distanza di un anno, la Corte dei Conti indaga sul selfie di Chiara Ferragni, Amadeus e Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2023.

Pechino Express 2024, quando inizia e cosa sapere Zaino in spalla, le otto coppie della nuova edizione, condotta da Costantino Della Gherardesca in compagnia dell'inviato speciale Fru dei The Jackal, ripartiranno per la "Rotta del Dragone" tra Vietna ...