Trattori | Pd | ' agricoltori in ginocchio per ritardi Lollobrigida'

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - “Con l'esenzione Irpef sotto ai 10mila euro, che aveva colpevolmente tolto e poi maldestramente rimesso, Giorgia Meloni crede di aver risolto tutti i problemi dell'agricoltura. Purtroppo non è così e le responsabilità non solo soltanto dell'Europa come la destra vuole farci credere. Uno dei maggiori problemi degliè infatti la liquidità che è stata compromessa dall'inflazione e dai continuidei pagamenti della Pac ed in particolare dell'ecoschema 1 (il cosiddetto Classyfarm). Se il ministroinvece di perdere tempo con inutili battaglie ideologiche avesse sollecitato la controllata Agea che si occupa dei pagamenti, moltinon sarebbero in questa situazione”. Lo dichiarano i deputati democratici Marco Simiani e Stefano Vaccari, rispettivamente capigruppo Pd in commissione Ambiente e Agricoltura.