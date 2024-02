Trattori a Napoli | distribuiranno frutta ai poveri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Quasi 100provenienti da tutta la Campania sono arrivati in via Marina, a, occupando tutta la corsia di marcia, scortati dalle forze dell'ordine. Isi fermeranno davanti alla mensa deiin via Marina dove ogni giorno vengono distribuiti i pasti ai bisognosi della città e della provincia. Gli agricoltori doneranno prodotti della terra raccolti stamattina in Campania. Il corteo poi proseguirà verso piazza Municipio e il lungomare.